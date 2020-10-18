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英國準備調查Spotify、YouTube在內串流影音服務 分潤是否合理

聯合新聞網 / 楊又肇

消息指稱英國數位化、文化、媒體與體育部 (Department for Digital, Culture, Media and Sport)主席，同時也是保守黨議員身分的Julian Knight，將對包含Apple MusicSpotifyYouTube在內串流影音服務進行調查，確認歌手、音樂創作者是否在此類服務獲得合理報酬。

會有這樣的情況，是因為不少音樂創作者、表演者投訴表示，雖然透過此類串流影音服務吸引大量觀看、收聽次數，但實際上所獲得分潤報酬卻相當低，例如小提琴音樂家Tasmin Little便透露過去半年在YouTube頻道上累積超過數百萬次的內容播放次數，僅帶來約12.34英鎊收入，而電子音樂創作者Jon Hopkins在Spotify累積超過9萬次的被放內容則是帶來約8英鎊收入。

而從先前數據顯示，Apple Music在每次播放過程中僅最多支付0.0059英鎊，而Spotify則針對每次播放支付0.002英鎊到0.0038英鎊費用，至於YouTube則僅在每次播放支付最多0.00052英鎊，同時這些收入還必須與音樂版權持有者拆分 (例如唱片發行商)，因此歌手、音樂創作者實際獲得收入可能會更少。

造成這樣的影響，主要還是與這些串流影音服務採用演算法、計算方式有關，因此英國政府預期會從11月著手調查串流影音服務所採用演算法是否造成競爭公平，避免此類服務僅讓知名歌手、音樂創作者變得更加出名，反而卻讓同樣有才華潛力的新興歌手發展受限，甚至無法獲得合理報酬。

在過去時候，Spotify也曾被指控扼殺獨立音樂創作者、新興歌手發展機會，但Sp[otify後續反駁認為藉由串流影音服務平台讓音樂創作者能打破過往實體通路銷售模式，進而連接更多音樂聆聽需求市場，並且標榜採用合理報酬計算方式。

但不少看法認為，在此類以演算法為主的串流影音因服務裡，系統通常會依照多數人觀看、聆聽喜好推薦「合適」內容，因此不少人無形中便被引導使用更多主流內容，使得更多內容創作反而是向演算法結果靠攏，導致更多創作想法被扼殺。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

英國 Apple Music YouTube Spotify

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