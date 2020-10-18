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Alphabet推動Mineral項目 希望利用機器人改善作物耕種效率
隸屬Alphabet旗下X實驗室 (即原先的Google X)所提出的Mineral項目，希望藉由機器人等技術改善現有農業生產效率，藉此解決人口日益增長，但全球整體食物供應卻逐漸失衡現象。
而在Mineral項目所打造機器人，則是透過太陽能驅動，並且透過籠車形式機身配合四組車輪運作，透過無線操作與GPS定位方式，讓機器人能在農地範圍內穿梭運作。
藉由電腦視覺與人工智慧運算，機器人將可依照農地種植作物生長狀態判斷是否應該施肥，或是增加灌溉水量，甚至也能進一步判斷其他可能影響作物問題，讓農民可以更快進行調整，以利作物順利成長。
為了打造這款機器人，X實驗室顯然也做了不少嘗試與機器人原型，其中包含以兩台腳踏車並聯，中間架設儀器的設計，或是透過大型台車打造設計，最終才變成後來相對精巧的外觀。
目前Mineral項目已經著手與美國、加拿、阿根廷，以及南非地區農民合作，同時也計畫與更多政府單位、企業深入合作此項目發展，希望能進一步藉由科技力量改善傳統農業種植作物效率，進而改善全球糧食問題。
類似作法，目前已經有不少新創團隊藉由電腦視覺、人工智慧運算方式，協助農民用更有效率方式種植作物，例如藉由電腦視覺方式快速過濾品相不佳的馬鈴薯，讓農民可以更快將適合在市場銷售的馬鈴薯裝箱，並且節省過往必須花費時間以人力挑選的成本。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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