OpenCL 3.0正式規範釋出！但目前僅剩開源軟硬體、Intel大力支持

Khronos Grouop日前宣佈釋出新版OpenCL 3.0正式規範，但是在目前除了以開源架構服務、硬體仍支持此項API內容，似乎僅剩Intel大力支持。

OpenCL最早是由蘋果提出，後續也加入NVIDIA、AMD貢獻技術，並且轉為開源形式提供使用，目前由Khronos Grouop負責後續版本更新維護。

今年4月期間提出OpenCL 3.0臨時規範版本後，在今年9月底轉為正式版本。但實際上，OpenCL 3.0版本源自2011年提出的OpenCL 1.2分支版本演進，甚至將原本在OpenCL 2.x版本加入功能變成可選項目，反而令人質疑這樣的作法是否為了讓更多人願意採用2017年所推出OpenCL 2.2相關設計。

在OpenCL 3.0版本裡，主要加入記憶體直接存取 (DMA)，以及支援SPIR-V 1.3指令集，未來更加入整合Vulkan 3D繪圖API、支援SPIR-V 1.4、SPIR-V 1.5等規劃，甚至也提出OpenCL Next發展目標，但是否能重新吸引開發者使用，似乎仍充滿挑戰。

在目前情況下，蘋果已經在WWDC 2018開始聲明不再支援OpenGL、OpenGL ES，以及OpenCL，全面轉向使用自有Metal API。而對應NVIDIA顯示卡的內容應用則是以CUDA API為主，即便支援OpenCL的AMD也僅對應至OpenCL 1.2版本內容。

現階段僅採用開源架構設計的軟硬體，以及Intel處理器仍支援OpenCL，或許成為OpenCL仍持續發展動力。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》