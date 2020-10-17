Google已讓Duplex人工智慧接應服務 接入超過300萬個企業相關資訊

除了在Search On線上活動透露未來Google Search發展方向，Google也進一步透露在2018年宣布推出應用人工智慧技術的Duplex功能，目前已經接入超過300萬個企業相關資訊，讓Google Assistant能藉由自然擬針對話模式完成餐廳或剪髮等服務預約，而企業端也能透過此方式串接客服系統，讓人工智慧能協助企業完成更多服務事項。

目前Duplex依然是以對應英語為主的互動方式運作，目前則已經在美國、紐西蘭等地區進行測試、推廣，雖然過去曾藉由人力方式確認人工智慧系統運作是否正常，但目前已經可以做到幾乎99%的自動化運作。

而在今年因為疫情影響，不僅讓餐飲外送等服務使用比例大幅增加，Google也表示針對各地區藥局、餐廳、雜貨店等店家資訊做了300萬次資訊更新，更針對疫情動態在店家資訊頁面增加人潮擁擠程度，以及是否針對疫情進行加強防護措施等參考資訊。

同時，因為疫情影響而使更多人在家時間增加，因此透過Google Search搜尋資料，以及藉由Google Maps確認地理等資料的瀏覽使用比例也增加超過200億次，其中透過手機使用Duplex功能的比例也相對增加，因此也預期此項功能可在疫情期間協助店家減輕人力資源面臨挑戰的困境，同時也透過「Hold for Me」呼叫等待提醒功能，協助使用者透過手機撥打較容易處於忙線的店家時，不用一直拿著手機苦等電話接通。

另一方面，Google也進一步解釋Google Search、Google Assistant等服務背後對應不同語言的運算方式，其中包含藉由BERT語言模型框架處理，並且進一步理解自然語句內容，並且配合使用者所在位置、時間等資訊比對，藉此對應更精準的搜尋結果呈現，另外也藉由機器學習等方式讓Duplex、Google Assistant等功能呈現語音可以更加自然。

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