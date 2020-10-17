Google新版ARcore 1.20版本 讓虛擬物件可錨定於相同位置持續被使用

今年在6月下旬釋出的ARCore 1.18版本裡，Google藉由Depth API實現更精準的擴增實境呈現效果後，在此次釋出的ARCore 1.20版本則是加入名為持續性雲端錨點 (Persistent Cloud Anchor)功能，讓擴增實境物件設定位置可以透過雲端儲存，方便讓使用者能隨時透過手機觀看，甚至可以與他人一同觀看相同擴增實境物件。

而這樣的應用，自然會被應用在各個品牌廠商自行設置的擴增實境物件，例如SK Telecom便在韓國首爾市鐘路區的昌德宮設置擃增實境內容，藉此作為旗下5G網路服務示範，讓觀光客可透過手機開啟擴增實境內容了解昌德宮的歷史故事，而SJ Labs則是與瑞典鐵路運輸公司、軟體新創公司Bontouch合作，透過擴增實境方式協助指引旅客們在斯德哥爾摩中央車站內行進方向。

另外，家具廠商Lowe則是進一步強化其家具選購app，讓使用者能分次選擇擺放以虛擬實境形式呈現的家具，確認各類家具在家中空間擺放結果之後，即可透過app完成線上訂購。

包含由People Sharing Streetart Together打造的擴增實境塗鴉分享軟體Mark，以及在Netflix上以原創影集呈現的《我們的星球》也同樣藉由擴增實境創造不同內容使用體驗。

在Google想像中，擴增實境將會成為全新互動模式，同時也預期成為下一個內容呈現，以及廣告曝光管道，因此將持續藉由ARCore打造全新擴增實境使用體驗，或許未來將會在更多景點看見透過擴增實境形式呈現的「打卡點」，或是廣告內容。

除了Google，蘋果方面也持續強化旗下ARKit技術應用，在今年度的WWDC 2020活動期間，蘋果已經公佈可讓光達相機更精準識別景深資訊，並且透過人工智慧判定正確人臉位置的ARKit 4.0版本，而在去年公佈的ARKit 3.0則是已經加入景深識別與位置錨定功能，在今年公佈的4.0版本更增加與真實地理座標整合功能，讓擴增實境物件呈現可以更加穩定。

不過，相較蘋果新版位置錨定功能目前僅對應iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR，以及新款iPad Pro等機種使用，同時暫時也僅先開放美國特定城市使用此項功能，Google在新版ARCore 1.20版本加入透過雲端記錄擴增實境物件錨定位置的設計，似乎並未特別限定使用位置與支援機種。

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