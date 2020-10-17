聽新聞
test
0:00 / 0:00
蘋果傳11月17日將再辦線上發表 這次重點是新款Mac？
揭曉新款iPhone 12系列，以及親民價位的HomePod Mini之後，蘋果預期在11月中旬將接續揭曉新品，而此次預期將會是換上Apple Silicon處理器的新款Mac裝置。
依照先前經常透露新機消息的Jon Prosser表示，蘋果接下來預計同樣會以線上形式舉辦的新品發表活動，將會在11月17日展開，而發表活動公布重點產品將是搭載Apple Silicon處理器的新款Mac裝置。
除了公布新款Mac裝置，蘋果也預期公布先前同樣有不少傳聞的新款全罩式耳機AirPod Studio (或AirPod X)，而對應UWB超寬頻晶片設計，並且預期以AirTag為稱的定位裝置，同樣預期會在此次發表活動亮相。
不過，先前也消息指出蘋果新款耳機等配件可能要延後至明年3月才會對外揭曉。
而在宣布推出採用Apple Silicon處理器的新款Mac裝置，蘋果預期還是會針對現行搭載Intel處理器的Mac裝置進行更新，但可能會針對效能款機種作升級，以Apple Silicon處理器運作的新款Mac，預期會以12吋機種形式打造，同時電池續航時間將在15-20小時左右。
相關連結：
今年底推出首款Apple Silicon處理器應用產品，蘋果為什麼把Mac換成Arm架構？
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言