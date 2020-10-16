小米也加入UWB超頻技術應用 手機一指就能操作物連網設備

在蘋果、三星均開始在旗下手機採用UWB超寬頻技術，藉此增加裝置精準定位效果，進而讓資料共享傳輸體驗更加流暢，小米也宣布推出旗下應用UWB超寬頻技術的裝置定位功能，強調精準度僅在正負3度差異內。

藉由UWB超寬頻技術加持之下，將能讓裝置更精準知曉實際建立連接裝置，而不會發生明明處於相同空間，卻難以透過無線方式找到預計連接裝置。在先前蘋果、三星公佈應用此項技術模式，主要就是讓使用相同技術的裝置能更精準彼此建立連線，但並未對應跨品牌裝置彼此互連。

而小米此次公佈旗下採用UWB技術的連接應用模式，同樣也是以更精準定位方式建立裝置間的連線，並且將誤差控制在正負3度以內，藉此讓手機之間連線，或是手機與居家連網裝置間的連結更精準，而不會出現要共享檔案時找不到對方手機，或是提高物聯網裝置之間連接互動精準度，甚至能使連接裝置自動向手機端推送可操作選項，讓使用者操作互動更加容易。

小米表示未來將會持續精進UWB技術應用，並且讓此項技術具體落實在物聯網裝置使用情境，例如在手機靠近門口時，就能直接讓門正確解鎖，或是走進車站就能自動感應手機支付功能完成扣款，使用者甚至無需拿起手機靠近或指向感應設備，就能完成對應操作。

不過，小米尚未透露此項技術預計何時會應用在旗下手機產品。

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