Google讓手機協助使用者留意日常生活中特定聲響

去年正式推出「即時轉錄 (Live Transcribe)」功能，讓手機能即時識別聲音內容，並且轉換為數位文字後，稍早更運用此項功能打造名為「聲響通知 (Sound Notifications)」的功能，讓使用者能透過聲音識別方式判斷是否有人按門鈴，或是家中嬰兒是否哭泣，除了可透過手機發出推播通知，同時也會連動WearOS手錶裝置提醒使用者。

設計此項功能的想法，自然是讓使用者能在日常生活各類聲音中，更容易識別特定聲音，例如門鈴、嬰兒哭泣、狗叫聲，或是水聲等，更可協助耳朵有聽障情況的人可以藉此更加了解周遭狀況。

而考量有些人在家會將手機擺放在桌上，或是出門時將手機放在口袋等處，因此這項功能也能與手機配對的WearOS裝置連動，透過聲音、震動等方式提醒使用者有人按門鈴、或是水龍頭沒有關緊等情況。

與「即時轉錄」功能一樣，「聲響通知」也是透過手機端的機器學習功能進行運作，因此就算手機處於離線狀態，依然可以正常運作，同時也因為所有運算都是在手機上完成，因此資料也不會回傳至Google伺服器使用，強調Google不會以此功能竊聽使用者隱私。

不過，目前此項功能主要還是先以美國境內地區提供使用，其他地區可能要等一些時候才會透過更新獲得此項功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》