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HAPS無人飛機 1萬9千公尺高空完成超過20小時網路測試

聯合新聞網 / 楊又肇

由各地電信業者合組的HAPS聯盟，稍早宣布以名為Sunglider的大型太陽能驅動無人飛機，在6.25萬英呎 (約1萬9050公尺高度)高度的平流層完成超過20小時滯空與數據傳輸測試任務。

HAPS聯盟是由SoftBank旗下太陽能無人駕駛飛機公司HAPSMobile、Alphabet旗下連網熱氣球服務Loon、宇航環境公司 (AeroVironment)、空中巴士國防航天 (Airbus Defence and Space)、中國電信 (China Telecom)、德國電信 (Deutsche Telekom)、Ericsson、美國通信衛星服務提供商Intelsat、Nokia、SoftBank與西班牙電信Telefónica合組，主要希望藉由高空向下提供無線網路方式，藉此解決部分山區、偏遠地帶難以建置網路資源問題，進而讓更多地方的人可以藉由網路促進在地發展成長，同時也能改善偏遠地區難以透過網路快速聯繫的情況。

而此次在美國新墨西哥州南部鄰近美國陸軍白沙導彈靶場的機場進行，透過寬幅達262英呎 (約80公尺)的Sunglider無人飛機，搭載由Alphabet旗下連網氣球公司Loon所提供連網技術，配合本身搭載10組發電機以太陽能供電方式運作，約可對應長達數個月的滯空飛行時間。

同時，Sunglider無人飛機約可承載150磅負重 (約68公斤)，因此除了發電機、通訊設備等必要裝置，機上絕大部分部位都必須以輕量化形式打造。

至於飛行高度則維持在6萬英呎 (約1萬8288公尺)以上，已經遠高於多數載人、運輸貨物飛機運行的平流層，因此不會有航線干擾問題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

空中巴士 Alphabet 機場 無人機 太陽能

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