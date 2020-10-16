大小事離不開阿里巴巴集團…淘寶台灣宣布年底關閉服務

去年10月下旬宣布以品牌授權形式，並且由英商克雷達投資有限公司台灣分公司在台經營的淘寶台灣服務，今日 (10/15)突然宣布將在12月31日結束營業，並且從即日起終止受理商品上架、接受訂單功能。

依照說明，目前已經成立訂單的商品在11月1日前都會維持正常出貨，但是如果賣家在11月1日才出貨的話，則會將此份訂單取消，並且將已經支付費用退還給買家。

另外，服務平台將會在12月1日提醒賣家及買家將所有收貨、收款與退款事宜儘快結清，若個人帳號內的電子錢包仍有餘額，服務平台也會呼籲儘快將餘額提領結清，至於所有淘寶台灣服務將會在12月31終止，同時所有個人帳號內容也會一併注銷刪除，強調所有個資內容都不會予以留存。

去年強調本身服務是由阿里巴巴以品牌授權方式運作，同時阿里巴巴實際投資佔股比例也僅在29%左右，低於台灣對於陸資投資佔比的30%設限，因此獲准在台灣成立公司營運。

不過，由於經濟部後續查到負責淘寶台灣營運的英商克雷達投資有限公司台灣分公司章程裡明訂若阿里巴巴集團代表未出席，公司股東會、董事會將無法召開，加上淘寶台灣所有使用商標、網域名稱、服務平台涉及技術等資源均仰賴阿里巴巴集團提供，因此認定淘寶台灣實質上是以陸資形式運作。

另外，在淘寶台灣會員註冊過程也必須同意的服務協議與隱私政策內容，實際上與是與阿里巴巴旗下淘寶全球平台服務採用版本相同，因此經濟部認定淘寶台灣服務有將台灣地區會員個資回傳至中國境內伺服器情況，因此在今年8月底向淘寶台灣開出新台幣41萬元的罰款，並且要求在半年內做出修正。

而從今日突發宣布關閉服務，顯然也代表淘寶台灣服務無法配合台灣法規做出調整，因此必須選擇將服務關閉。而英商克雷達投資有限公司台灣分公司則在後續聲明，將會妥善安排既有員工後續離職補貼，並且協助就業。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》