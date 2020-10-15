Canon更新EOS M50 Mark II 對應更多影片拍攝需求

相較2018年推出的EOS M50，Canon此次推出的改款版本EOS M50 Mark II，則是進一步提昇雙像素自動對焦效果，並且強化眼部對焦精準度與對應距離。此外，Canon也同步推出針對連續閃光需求強化的旗艦等級外接閃光燈配件Speedlite EL-1。

EOS M50 Mark II依然鎖定影片拍攝使用需求打造，並且針對眼部對焦精準度、對應距離，以及雙像素自動對焦效果作提昇，另外也針對從遠接近被攝物體的偵測及自動追焦效果強化。

而在機身觸控螢幕則是加入名為「Tap AF」功能，讓使用者透過電子觀景窗取景拍攝時，僅需輕拍觸控螢幕即可透過臉譜或眼睛識別切換被攝主體。因應智慧型手機觀看需求，EOS M50 Mark II也加入垂直短片拍攝功能，另外也能直接將拍攝影像上傳至image.canon雲端儲存平台，或是對應YouTube平台串流直播。

硬體規格方面，EOS M50 Mark II搭載2410萬畫素、APS-C片幅CMOS感光元件，搭配DIGIC 8影像處理器，ISO感光範圍介於100至25600 (可擴展至51200)，對應最高每秒10張連拍，以伺服自動對焦連拍則可達最高每秒7.4張連拍，而雙像素CMOS自動對焦可對應100% (垂直) x 88% (水平)的最大自動對焦範圍，機身則搭載數位5軸防震與自動水平功能。

錄影部分則對應4K UHD 25p/23.98p影片，以及Full HD 100p/119.9p高格數影片記錄模式，另外也內建12種SCN特殊場景模式，其中包含「自拍」及「平滑肌膚」模式。

機身搭載3吋、104萬點側翻式多角度Clear View II LCD觸控螢幕，以及0.39吋、236萬點OLED電子觀景器，並且內建Wi-Fi連接功能，讓使用者能透過無線方式將拍攝影像傳輸到手機，或是透過手機遙控拍攝，另外也能透過低功耗藍牙從手機端取得GPS資訊。

此外，Canon也公布新款旗艦閃光燈Speedlite EL-1，標榜可藉由全新主動式冷卻系統，搭配高耐用度的氙氣閃光管 (xenon tube)，並且將閃光燈頭改用玻璃面板，另外更加入可循環冷空氣的纖薄型散熱風扇強化散熱，藉此讓連續閃光次數可達160次以上。

而Speedlite EL-1可在約0.1-0.9秒內超高速回電，滿電情況更可對應約335至2345次閃光，在低電量時也不會減慢回電速度，並且改為全新專用電池LP-EL，藉此加快回電速度，本身更支援14級手動輸出及對應1/8192微閃光輸出效果，閃光覆蓋範圍可介於焦距24至200mm之間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》