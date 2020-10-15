Nikon揭曉新款全片幅無反機種Z6 II與Z7 II 改為雙記憶卡槽

接續2018年推出的全片幅無反機種Z6與Z7，Nikon今日 (10月14日)宣布推出更新版本Z6 II與Z7 II，前者預計會在11月正式推出，而後者則要等到12月。

其中，Z6 II依然維持採用2450萬畫素BSI背照式全片幅感光元件與273組自動對焦點，而Z7 II同樣採用4570萬畫素BSI背照式全片幅感光元件，並且維持使用493點自動對焦系統，兩者在感光值表現也維持與前一款機種相同，內建處理器也同樣採用EXPEED 6。

不過，Z6 II在連拍部分從原本每秒12張增加至14張，Z7 II則從原本每秒7張增加至10張，連續拍攝寫入張數則最高可對應124張與77張。而在儲存媒介部分，相較先前機種僅支援XQD或CFexpress格式記憶卡，此次更新機種則因應需求額外加入支援SD記憶卡規格，並且透過雙卡槽設計讓攝影者能有更大彈性使用選擇。

至於機身部分則一樣採用鎂合金材質，度應防滴防塵設計，同時機身也搭載5級防震效果，另外電子觀景窗則對應369萬點與100%視野放大率設計。

電池同對應與Z5相同的EN-EL15c規格設計，在滿電情況下可讓Z6 II以電子觀景窗取景拍攝約340張照片，透過機身螢幕則可拍攝410張，而在Z7 II以電子觀景窗拍攝時可達330張，若是透過機身螢幕拍攝則可達380張。

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