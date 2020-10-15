Philips攜手Porsche Design打造量子點電視登台 伴Ambilight情境光視覺技術

由Philips與Porsche Design攜手合作打造，同時先前已經在中國市場推出的量子點顯示技術電視70PD9000，今日 (10/14)宣布於台灣市場推出，並且從客製化Android作業系統更換為國際版Android TV，同時仍維持搭載Philips旗下Ambilight情境光視覺技術，讓機身背面搭載燈光可隨電視顯示畫面色調改變色彩，屆此營造更沉浸的觀看視覺。

Ambilight情境光視覺技術實際上就是源自Philips Hue燈光技術應用，不僅可讓燈光隨著電視顯示話面色調改變色彩，同時也能讓使用者自行自訂燈光模式，就此營造不同觀看氣氛，同時也能改變電視所在之處的燈光效果，藉此打造不同電視使用體驗。

而此次與Porsche Design合作打造的量子點顯示技術電視70PD9000，是以大型顯示器名義引進台灣市場，本身採用Philips旗下量子點顯示技術，讓70吋LED面板能展現更加飽和且真實色彩，並且藉由P5處理器提昇畫質表現。

音效方面則支援Dolby Vision與Dolby Atmos，另外也能藉由Android TV使用包含YouTube、Netflix等服務，並且可依照個人使用需求透過Google Play Store擴充功能，或是藉由Google Assistant數位助理服務以聲控方式操作電視，或是對應連接家中支援Google Assistant連動的物聯網設備。

外觀部分則藉由Porsche Design以簡約造型外觀打造，透過U型霧面金屬支架支撐螢幕，並且加上頂級跑車照地迎賓燈的概念設計燈光設計，另外在遙控器部分也採用蘇格蘭Muirhead牛皮搭配霧面金屬材質打造。

70PD9000電視建議售價為新台幣5萬9900元，預計將透過全台燦坤3C門市首賣，將在10月15日至11月14日期間開放預購，並且從11月15日起在全台指定通路銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》