換上水泥色調、動力提昇 營造都會跑旅的Gogoro GT Edition車款揭曉

繼去年宣布針對Gogoro 2系列全面改款升級後，Gogoro此次則是宣布針對包含Gogoro 1、Gogoro 2，以及Gogoro 3系列推出採用水泥灰色調設計，並且換上7.0 kW動力輸出馬達的GT Edition車款，其中Gogoro 1 GT Edition更直接採用Gogoro S1相同的馬達設計，並且換上相同的對四卡鉗、226mm加大碟盤與阻尼可調後避震。

而Gogoro 2 GT Edition、Gogoro 2 GT Edition ABS，以及Gogoro 3 GT Edition則是全數換上7.0 kW動力輸出馬達，另外也搭配AIRFLOAT空氣坐墊，並且配置GT edition車款限定的大漠黃多彩智慧儀表板，以及龍頭手把端的USB充電孔，同時採用Gogoro車尾燻黑標誌與消光黑鋁合金鋁圈。

以改款幅度來看，變動最明顯的還是Gogoro 1 GT Edition，不僅直接採用Gogoro S1相同的馬達設計，並且換上相同的對四卡鉗、226mm加大碟盤與阻尼可調後避震，因此整體售價也比現有Gogoro 1 Plus還高，幾乎只比Gogoro S1採新台幣13.2萬元的價格略低一些。

至於Gogoro 2 GT Edition售價則是新台幣8萬7980元，Gogoro 2 GT Edition ABS建議售價則是9萬4980元，而Gogoro 3 GT Edition建議售價則是新台幣8萬980元。

新車款將從即日起開放訂購，而Gogoro將以Gogoro將在內湖CityLink門市為起點，打造一系列GT風格主題門市，除了展示GT Edition車款，更將原本門市空間重新設計規劃，改造為壯遊開闊的跑旅場景，全台巡迴時間將從即日起至11月30日，而在直營門市拍照打卡標註「#Gogoro」、「#GogoroGT」、「#GoBeyond」，即可獲得「Gogoro GT edition 騎士領巾脖圍」。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》