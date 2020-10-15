發表會上沒說的iPhone 12細節：美版才支援毫米波、法國版還是有送耳機

在稍早線上發表會中，蘋果一口氣揭曉新暖HomePod Mini，以及首次同步推出4款機型的iPhone 12系列機種，分別包含iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro，以及iPhone 12 Pro Max，但仍有一些細節是蘋果在發表會上並未詳細說明。

支援毫米波頻段連接規格版本僅先在美國銷售

例如在發表會上說明新款iPhone 12系列均支援主流5G連網規格，不僅對應6GHz以下頻段，同時也對應毫米波頻段，不過因為各地區電信業者提供服務所支援5G連網規格不同，例如目前美國境內業者僅由Verizon提供大規模毫米波頻段連接規格 (也因此在發表會上邀請Verizon執行長Hans Vestberg露面致詞)，因此在美國境內銷售的iPhone 12系列均額外支援毫米波連接功能，同時在機身側面也多了一處毫米波天線填補層設計。

而在中國市場銷售版本，則是加入700MHz規格的n28、n12頻段，也此也能對應中國移動、中國連通與中國電信之外的第四家電信業者－中國廣電所提供5G網路服務。

至於在台灣市場銷售版本則支援包含n1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n20、n25、n28、n38、n40、n41、n66、n77、n78、n79頻段在內的5G NR連接規格，僅支援6GHz以下頻段的5G網路連接功能，並未加入支援毫米波頻段，而4G LTE連接功能則對應4x4 MIMO與LAA技術，因此基本上都能對應五大電信業者所提供5G網路服務 (亞太電信目前將會藉由遠傳電信合作網路頻段資源提供服務)。

加入支援中國北斗衛星定位系統、法國銷售版本還是會提供有線耳機

另外，此次在新機內也正式加入支援中國地區使用的北斗衛星定位系統，加上先前已經支援的美國GPS衛星定位系統、歐洲地區使用的Galileo衛星定位系統，以及俄羅斯地區使用的GLONASS衛星定位系統，更支援日本地區採用的QZSS準天頂衛星定位系統，就只差印度地區使用的IRNSS及NAVIC區域性衛星定位系統尚未加入。

至於蘋果在此次iPhone 12系列新機說明取消提供有線耳機與USB充電器，藉此讓新機盒裝可以更小，藉此提高環保效益、減少運送損耗等，但是在法國地區銷售版本則會因為法國境內在2010年生效的法令規定，必須在盒裝內提供耳機配件，否則將面臨無法上市銷售情況，因此在法國境內銷售的iPhone 12系列新機，可能會是唯一維持提供有線耳機的版本 (但還是不會提供USB充電器)。

其他在發會尚未透露細節，還包含以下：

● 支援Thread技術規格，HomePod Mini將支援串接HomeKit以外的物聯網裝置

● 蘋果官網上架20W USB-C充電器，未來可能慢慢汰換USB-A充電器

● 蘋果悄悄更新親民款Beats Flex無線藍牙耳機，支援無線音訊分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》