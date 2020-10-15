蘋果悄悄更新親民款Beats Flex無線藍牙耳機 支援無線音訊分享

雖然此次線上發表會並未揭曉傳聞中蘋果自行打造的全罩式耳機產品，但蘋果仍悄悄地在官網更新新款Beats Flex無線藍牙耳機，同時也讓建議售價調整為49.99美元，新台幣建議售價則是1599元。

相較先前Beats耳機價位，Beats Flex顯然採用相當親民價位設定，並且提供黑色、黃色、藍色與白色四款配色，同時採用USB-C連接埠作為充電孔，支援10分鐘內可充入對應1.5小時聆聽使用時間的Fast Fuel快充技術，內建電池最長可對應12小時連續播放時間。

此外，Beats Flex也加入無線音訊分享功能，將能與其他Beats耳機或AirPod系列共享音樂內容，而搭配內建W1晶片也能讓Beats Flex快速與iPhone、iPad等裝置配對連接，並且支援藉由iCloud連接，可在不同蘋果裝置間快速切換使用。

藉由繞頸配戴設計，當不使用耳機時可直接懸掛在頸間，並且可透過磁吸方式固定左右耳機，減少懸掛頸間時的晃動情況，而控制音量部分則是透過實體按鍵操作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》