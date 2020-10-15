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支援Thread技術規格 HomePod Mini將支援串接HomeKit以外的物聯網裝置

聯合新聞網 / 楊又肇
▲HomePod Mini
▲HomePod Mini

日前蘋果介紹新版tvOS 14時，曾透露將加強與Google、亞馬遜，以及更多品牌的居家連網裝置連動，而在此次揭曉的新款HomePod Mini規格中，確定加入可同時對應HomeKit、AllJoyn、ECHONET，以及ZigBee連接規範設計的Thread技術規格，意味蘋果將使新款HomePod Mini能與更多HomeKit以外的物聯網裝置串接。

而蘋果、亞馬遜、Google在內業者與ZigBee聯盟 (ZigBee Alliance)去年開始共同推動的「Project Connected Home over IP」技術規格，預計由ZigBee聯盟在今年底推出第一波草案，並且將在2021年釋出正式版本規格，意味日後基於不同連接技術規範的物聯網裝置，至少能透過HomePod Mini等裝置作為中介，未來或許將能更加無縫彼此連接。

不過，目前暫時還無法確認蘋果將如和運用Thread技術規格，同時預期在「Project Connected Home over IP」技術規格尚未有明確規範出爐前，蘋果應該還不會開放HomeKit連接規範應用裝置與其他物聯網連接規範裝置互動。

在此之前，包含小米已經推出整合HomeKit與支援旗下物聯網裝置連接規範的應用產品，而不少物聯網裝置更支援對應Google Assistant、Alexa或Siri連動功能，未來預期也能加入跨平台連接使用模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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