當代舞蹈躍上LINE TV「數位劇場」 安娜琪舞蹈劇場給你沉浸式體驗

「一分鐘有多長？你會怎麼感受或做些什麼？」LINE TV「 數位劇場 」突破時間、地域的限制，只要動動手指，就能隨時隨地觀賞劇場演出！安娜琪舞蹈劇場與編舞家董怡芬攜手創作《與時間牽手》系列作品，用一分鐘的概念探討人與時間的關係，並邀請觀眾走進表演當中，以沉浸式體驗親自感受。

安娜琪舞蹈劇場二度與擁有強烈劇場風格的編舞家董怡芬合作推出《與時間牽手》、《與時間牽手II-我們就是時間》，透過「零距離」的演出方式，打破傳統表演的舞台框架，舞者就在人群之中，隨著音樂遊走擺盪、舞動身軀，每個細節都令在場觀眾身臨其境、目不轉睛。現在，這兩部獨具風格的舞蹈演出，首次在LINE TV「數位劇場」獨家公開！

圖／林鼎泰攝影，安娜琪舞蹈劇場提供

曾任國內外多所大學駐校藝術家及講師的董怡芬表示，想要藉由作品讓舞者跟觀眾對話，「我希望在劇場裡，觀眾可以成為『我們』，不只是現場的舞者跟我，而是『我們』這個集體。」在《與時間牽手II-我們就是時間》中，藉由許多白線搭成的鳥居狀拱門，營造了一個純粹的空間場景，董怡芬說「線」在舞蹈中象徵著「連結」，而舞者之間「碰觸」的動作，則像是人類的相互思考、溝通，整個表演過程無須言語，肢體律動就能傳達一切。

安娜琪舞蹈劇場曾被德國舞蹈年鑑Tanz選為2016年度舞團，擅長結合當代舞蹈及科技創作，展現人與人之間的關係，透過與董怡芬的合作，期待以沉浸式的演出體驗，讓觀眾更真切地感受到舞蹈的能量。安娜琪舞蹈劇場也將於11/2起，在高雄衛武營推出結合舞蹈互動裝置的活動「日常編舞《武營舞厝味》」，邀請觀眾戴上耳機，跟隨耳機裡的指令一起舞動身軀，創造屬於自己的日常編舞！詳情請上 活動網頁 ，欣賞線上節目請上 LINE TV 「藝文表演館-數位劇場」。





【2020臺灣舞蹈平台】謝杰樺 ✕ 董怡芬 ✕ 左涵潔：日常編舞《武營舞厝味》

展覽時間：2020/11/02(一)-2020/11/29(日) 11:00-17:00

地點：衛武營國家藝術文化中心 榕樹廣場

注意事項：需自備手機與耳機