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發表會沒說的秘密！iPhone 12系列 記憶體規格曝光

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台灣薪水低為何還超多人用iPhone？網友曝蘋果手機最大優點

聯合新聞網 / 綜合報導
iPhone 12與12 Pro將在23日開賣，市場看好將引爆銷售潮。 路透社
iPhone 12與12 Pro將在23日開賣，市場看好將引爆銷售潮。 路透社

iPhone 12系列前天凌晨正式發表，許多果粉熬夜收看直播大會，引頸期盼其上市。有網友提問，台灣用iPhone的人超多，但手機不便宜，台灣平均收入不算高，為什麼蘋果手機在台的市佔率可以這麼高。

一名網友在PTT表示，台灣的iOS市佔率高達30幾趴，在世界各國中算是前段班，但是這些先進國家的人均收入都勝過我們，而一支iPhone的價錢已經是大部分台灣人一個月的薪水甚至還超過，為什麼iPhone在台灣的市佔率可以這麼高？

不少網友直指是CP值的關係：「一支手機可用4～5年阿」、「智慧型手機界的3310」、「全家族都在用，同步超方便」、「哎鳳用了一兩年後殘值還有一半左右，反觀安卓能回收就不錯了」、「iPhone耐用到連官方都要故意用更新降速手機了」。

也有人認為近年蘋果推出較為平價的機種，跟Android旗艦機差不了多少，而且還有很多人會買中古機更便宜；但也有網友覺得是虛榮心作祟、跟風心態等等原因。

根據GFK市調公司的台灣熱銷統計資料，2020月8月台灣市場各大手機品牌的市佔排名，蘋果依然穩坐龍頭寶座，佔比30％，緊追在後的為三星、Realme和OPPO。

台灣人 薪水 iPhone 12 PTT

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