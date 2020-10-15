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特斯拉超級充電站今天起開始收費！每kWh 7-12元盼以價制量

聯合新聞網 / INSIDE
Photo credit: Tesla Taiwan
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超級充電站在熱門時段總是大排長龍，現在特斯拉台灣的超級充電站終於宣佈將於 10 月 15 日凌晨 0 時正式開始收費，或許可以達成以價制量的效果。

超級充電站在熱門時段總是大排長龍，現在特斯拉台灣的超級充電站終於宣佈將於 10 月 15 日凌晨 0 時正式開始收費，或許可以達成以價制量的效果。特斯拉車輛系統透過 OTA 更新即可查看收費資訊。

超級充電站一般會依充電量收費，部分地區採用計時收費則依功率 60kW 以下為一級，超過為二級，費率會差到一倍。

每 kWh 收費為 7-12 元，會依熱門時段與地點浮動，目前全台共 22 個超級充電站點，每個充電站確切的收費價格會顯示在特斯拉車內觸控螢幕及 app 上。

收費會透過 app 綁定的信用卡收款，若有充電優惠皆會優先折抵優惠再扣款，購車有選購終身免費超充的車主也能繼續保留免費資格。

這次收費機制更新除了可望透過浮動的價格來緩解熱門時段集中充電造成超級充電站擁擠的現象，也可以看作終於透過付款讓充電機制正常化，落實使用者付費。

《本文作者 Mia ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

特斯拉 更新 信用卡

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