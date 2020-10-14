Arm將推出Matterhorn、Makalu兩款Cortex-A CPU設計 加速移轉至64位元架構

近期在以線上形式舉辦的DevSummit 2020活動中，Arm宣布將在2021年與2022年間，分別推出代號Matterhorn (註一)與Makalu (註二)的CPU架構設計，同時也確認從2022年起在Cortex-A CPU作為效能核心設計的話，都會統一採用64位元架構。

註一：馬特洪峰，是阿爾卑斯山脈最著名山峰

註二：馬卡魯峰，位於中國與尼泊爾邊境，以及珠穆朗瑪峰東南方約24公里處，是世界第五高峰

實際上，從蘋果開始將旗下A系列處理器全面轉換為對應64位元架構，並且取消支援32位元架構設計app後，不少以Arm架構設計的處理器也均開始轉向採用64位元架構，因此預計從2022年讓效能核心設計的Cortex-A CPU均以64位元架構設計，應該不會造成太大影響。

而就Arm說明，相較今年宣布推出的Cortex-A78 CPU最高效能比5年前推出的Cortex-A73 CPU提昇2.5倍，預計以Makale架構設計的CPU將比Cortex-A78 CPU增加至少30%的最高效能表現。

另外，在Matterhorn架構設計也會開始加入名為Memory Tagging Extension (MTE)的安全設計，避免記憶體子系統出現安全漏洞，避免惡意程式透過記憶體發動攻擊。

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