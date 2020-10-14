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VMware擴展數位化轉型策略 擁抱Arm架構串接更多合作機會

聯合新聞網 / 楊又肇

針對今年在以線上形式舉辦的VMworld 2020鎖公佈內容，今日 (10/13)由VMware網路及安全事業部主管Tom Gillis說明目前在網路安全架構上的布局規劃，並且由客戶營運部營運長Sanjay Poonen說明從過去鎖定私有雲，到目前跨足公有雲、混合雲，甚至納入人工智慧、5G等技術應用發展策略。

就整體面向來看，VMware目前發展重心依然會聚焦在結合跨雲的數位化轉型，尤其在今年因為疫情影響，企業端面臨更多數位化轉型需求，其中包含從過往在辦公室的工作模式，演變成從居家環境等地點以連線方式工作，因而面臨諸多跨網連接挑戰。另一方面，VMware也持續朝向使企業更容易佈署、管理服務的目標前進，同時也讓開發者能更容易在現代化應用環境內建構服務內容。

除了去年揭曉的Tanzu項目，今年重點聚焦在與NVIDIA合作的Project Monterey計畫，藉由Arm架構CPU搭配Mellanox Technologies旗下ConnectX-6 Dx網路卡，藉此以Bluefield-2晶片構成DPU運算模組，進而減緩過往必須由伺服器端處理器、網路吞吐控制資源掌理數據搬移與使用需求，同時也進一步整合安全控管機制，讓伺服器端的處理器可以更專注在服務運作，單純的網路存取、數據吞吐則可由DPU模組代勞處理。

如此一來，即可提高伺服器整體運算效率，另外也能連帶提昇伺服器反應速度，並且減少電力損耗情況，而服務建置部分也能省卻調整網路與控管安全問題的麻煩，進而讓後續管理也能變得簡單，因此可在整體成本控管變得更有彈性。

而就Sanjay Poonen看法認為，透過DPU模組設計強化網路管理與安全防護，不僅降低服務建置管理難度，同時也能使服務運作效率提昇，此外也因為藉由DPU模組分攤網路控管與資料搬移處理工作，並且提高網路存取安全性，因此也能運用在資料敏感度相對較高的服務項目。

此外，Project Monterey的架構設計也能應用在去年提出的Tanzu項目，因此符合VMware目前希望協助減少基礎架構建置複雜，以及後續管理難度的發展目標。

在今年更新項目中，VMware更進一步強化與開發者端的溝通，希望讓開發者能在VMware技術建構的虛擬環境更容易打造應用服務，進而在企業數位化轉型、佈署建置，以及內容打造三大面向滿足不同需求，進而協助推動跨雲、現代化應用佈署，甚至協助建置邊緣運算、人工智慧，以及5G連網相關應用服務。

至於在台灣地區發展部分，VMware台灣總經理陳學智表示希望能組成「台灣國家隊」，進一步串接伺服器業者與在地電信業者建構更多跨雲平台，並且推動現代化應用發展，同時也能讓更多服務內容能從過往垂直整合發展模式，演變為橫向擴展，更能以軟體定義方式推動更多層面成長。

針對今年與NVIDIA擴大合作，VMware也認為未來將進一步擴展與Arm架構擁抱的發展，預期在過往以x86架構伺服器應用為主的發展模式，將會加入更多Arm架構合作布局，因此也預期能進一步擴展虛擬化佈署應用生態，並且增加與更多業者合作機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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