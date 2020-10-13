迪士尼宣布整合內容、廣告等業務 未來以串流影音為重

在今年新型冠狀病毒疫情影響下，不僅直接衝擊迪士尼旗下遊樂園設施營運，就連旗下電影業務也受到全球戲院暫時關閉影響，但去年宣布推出的串流影音服務Disney++則是因為疫情而大幅增加使用人數，使得迪士尼稍早宣布將旗下媒體內容業務重整，未來將會以串流影音服務為導向。

依照迪士尼說明，未來將使Disney+、Hulu串流影音服務與內容、廣告業務整併於相同單位，同時未來將會以串流影音服務發展為重。

截至今年8月底，迪士尼旗下串流影音服務已經累積超過1億名用戶，其中超過一半比例為Disney+訂閱用戶。

因為今年疫情影響，迪士尼今年被迫暫時關閉全球地區的遊樂園營運，雖然期間採用線上直播表演等方式維持營運，但依然必須透過裁員等方式精簡支出成本。

不過，在疫情影響之下，讓不少人在家時間連帶增加，因此也讓Disney+訂閱用戶人數大幅增加，使得迪士尼也在此發展看見全新發展機會，並且在此次宣布消息中確認將使旗下媒體內容、廣告與Disney+、Hulu服務業務整併，同時未來也確定將以串流影音服務發展為重。

在未來重組的媒體與娛樂業務部門中，將納入華特迪士尼工作室，其中包含迪士尼影業、華特迪士尼動畫工作室、皮克斯動畫工作室、Marvel Studios、盧卡斯影業、20世紀福斯電影工作室與Searchlight Pictures，以及包含20th Television、ABC Signature and Touchstone Television、ABC News、迪士尼頻道、Freeform、FX與國家地理頻道在內的娛樂內容，另外也納入包含ESPN、ESPN+與ABC等運動賽事內容。

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