威脅主權安全？英國政府可能出面干涉NVIDIA收購Arm

在NVIDIA宣布以400億美元從Softbank手中收購Arm之後，Arm共同創辦人Hermann Hauser博士便在在英國地區發起「Save Arm」請願活動，呼籲英國政府出面干涉此筆交易。而在稍早消息裡，英國文化部部長Oliver Dowden考慮要求競爭與交易管理局介入調查此筆交易。

文化部發言人表示，由於Arm是英國科技業重要組成項目，同時也成為英國經濟重要貢獻來源，因此政府會密切觀察此筆交易狀況，一旦認為交易結果將大幅影響英國經濟時，將會直接介入調查，並且採取對應行動。

而英國前副首相彼得曼德森也在受訪時，直指NVIDIA收購Arm將造成英國對歐洲的供應關係及主權安全受到威脅，認為英國政府應正視此筆交易產生影響。至於不少市場看法責任為NVIDIA收購Arm之後，將伴隨業務結構改變、裁員，甚至影響Arm既有合作關係及發展模式。

在後續向《金融時報》投書內容中，NVIDIA執行長黃仁勳再次強調將維持Arm既有發展模式，同時也表示不會干涉Arm任何發展決策。此外，黃仁勳也強調收購Arm將以擴大其發展規模為目標，讓Arm可藉由既有授權模式延伸到更多潛在市場。

除了強調未來持續對Arm發展投資，並且維持其獨立發展性，黃仁勳也表示願意簽署任何具法律約束力的協議，藉此強化對英國政府、Arm既有客戶的承諾。同時，Arm日前也強調在維持獨立發展之餘，既有客戶合作機密並不會與NVIDIA共享，甚至也不會讓NVIDIA預先知曉未來產品設計規劃。

在先前聲明裡，NVIDIA也宣布將在英國劍橋建造AI超級電腦Cambridge-1，而Arm所有智慧財產權也都會保留在英國，同時總部也會維持在劍橋營運。

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