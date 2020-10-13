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火箭送貨！美軍與SpaceX 計畫一小時全球到貨火箭運輸

聯合新聞網 / INSIDE
星艦火箭。Photo Credit: LabPadre 直播紀錄截圖
星艦火箭。Photo Credit: LabPadre 直播紀錄截圖

現在用運輸機需要 12 小時的航程，用火箭不到 1 小時就能送達。

美國軍方已經開始與 SpaceX 的新計畫，正在評估火箭貨運的成本及風險，儘管這個概念已經存在很久，但沒有實際進行過，這對雙方來說都是新的嘗試。

這項計畫若可行，預估可以透過近地軌道運輸，在全球任何地點為美軍空投物資。

美軍現有最快的貨運方式，是透過 C-17 Globemaster III 重型運輸機，時速約 800 公里，舉例來說從加州飛到沖繩約 12 小時，但是用火箭的話最多只要約 30 分鐘。

火箭不需要沿途補充燃料，也不需要先獲得航程中所經地點的飛行許可，至少目前來說，其他國家還沒辦法在火箭航行路途中把它擊落。若以 SpaceX 目前正在開發測試，原定要用來載人與載貨到月球的星艦火箭來說，可以載運 100 噸的貨物，C-17 則可載 85 噸。

不過要送到貨除了發射，降落對火箭來說是更困難的部分，目前 SpaceX 已經有幾次火箭發射並成功降落再利用的測試紀錄，不過星艦火箭目前只有做過原型以及短距離的懸停測試。

《本文作者 Mia，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

火箭 SpaceX 美軍

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