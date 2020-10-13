Google準備將電商導購機制套用在YouTube影片內容

依照彭博新聞報導指稱，Google近期開始要求部分YouTube內容創作者標示上傳影片內容所包含產品名稱，似乎有可能進一步在YouTube服務導入導購功能，藉此增加YouTube營收機會。

在後續回應中，YouTube服務發言人證實目前已經著手嘗試與電商合作功能，但並未具體透露此項功能預期何時推出。

過去Google在YouTube上嘗試許多營收模式，其中包含以內容帶動廣告曝光與點擊效益，另外也包含藉由內容媒合增加廣告曝光精準度，或是在影片內容強制加入廣告內容等，而此次傳出將與電商合作導購功能，顯然也是受到不少中國短影音內容合作廣告模式影響，預期藉由諸多產品介紹導向的YouTube影片增加導購成交比例，並且透過交易金額分潤吸引影片創作者採用此項分潤模式。

跟其他從Google體系拆分服務一樣，YouTube目前也必須持續增加本身營收，以利維持每日損耗的大量運作成本，因此除了持續精進內容、廣告等合作模式，構思全新營收模式也會是目前YouTube著重布局方向。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》