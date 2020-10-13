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蘋果、Google納入黑名單！歐盟要求監管大型網路科技業者
消息指稱，歐盟監管機構正計畫提擬一份草案，預計將Facebook、蘋果、Google在內網路科技業者列入黑名單，將要求這些業者接受更嚴格監管，並且必須與競爭對手共享數據，收集數據與使用方式也必須更加透明化。
依照金融時報報導表示，歐盟計畫提擬草案將涉及影響超過20家大型網路科技業者，其中包含Facebook、蘋果、Google等美國業者，而這些業者過去也被歐盟盯上，認為違反市場公平競爭，在歐盟境內有壟斷市場情況。
目前還不確定歐盟此項草案規範原則，以及具體可能受影響業者名單，但顯示歐盟計畫透過推動法案方式嚴格規範影響市場競爭的大型網路科技業者，同時也可能藉此降低美國業者大幅影響歐盟境內業者競爭生存機會。
在此之前，歐盟也傳出準備限制業者不得在作業系統預裝自家App，可能讓蘋果、Google等業者發展面臨受限。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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