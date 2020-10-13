Google推出新款溫控設備Nest Thermostat 搭載Soli雷達技術

如先前傳聞，Google證實推出價格僅129.99美元的溫控設備Nest Thermostat，同時也確定整合先前應用在Pixel 4系列手機的Soli雷達技術，讓使用者能直接透過手勢，或是透過Google Home app操作，甚至也能對應Google Assistamt數位助理服務連動。

不過，雖然採用Soli雷達技術，新款Nest Thermostat並未對應浮空手勢操作，僅能藉由Soli技術感測是否有人靠近，並且喚醒裝置顯示當前溫度，使用者可以透過點按，或是觸控邊緣進行操作調整。

由於減少操作按鍵設計，因此新款Nest Thermostat機身厚度顯得更輕薄，同時也比照Google旗下系列裝置採用色彩設計，加入白色、粉色、黑色與綠色選項，藉此搭配家中牆壁色彩，並且配合鏡面螢幕呈現高度質感，本身則是透過兩組3號電池運作。

跟過去提供功能一樣，新款Nest Thermostat可以藉由溫度偵測判斷是否開啟冷氣或暖氣，另外也能與家中中央空調系統連動，並且透過Google Assistant數位助理服務以聲音控制溫度，或是依照設定時間自動調整。

除了支援Google Assistant數位助理服務，新款Nest Thermostat同時也對應亞馬遜Alexa數位助理服務連動。

此外，新款Nest Thermostat也強調可在啟用暖氣時節省10%-12%電力，而在啟用冷氣時則可節省15%左右電力，同時一旦偵測人長時間不在室內的話，就會自動關閉對應空調系統。

目前新款Nest Thermostat僅先在美國地區開放預購，預計在近期內正式供貨。同時，Google更強調新款Nest Thermostat可在30分鐘內完成安裝設定，藉此強調其簡單使用特性。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》