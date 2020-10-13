蘋果將延長Apple TV+免費訂閱期3個月 直到2021年2月止
Apple 蘋果在 2019 年秋季推出 Apple TV+ ，為了推廣 Apple TV+ 收視率，除了找來大咖明星拍片之外，還推出購買 Apple 蘋果產品享有免費一年訂閱服務，期望藉此擴大收視群。
首批 Apple TV + 一年免費試用最早將在 2020 年 11 月 1 日結束，但近日 Apple 蘋果準備將試用期延長至 2021 年 2 月底。
這項延長計畫代表著自 2019 年 11 月至 2020 年 1 月期間開始免費試用的訂閱戶最多可以賺到 3 個月的免費訂閱。
外媒《AppleInsider》認為，或許是受到 COVID-19 疫情影響，減緩原創電視劇製作速度，因此 Apple 才會延長 Apple TV+ 免費使用期限。
也有外媒認為這是 Apple 蘋果公司為了持續吸引訂閱者，希望能無縫銜接 Apple One 綑綁訂閱服務。另外，還有推測認為 Apple 蘋果公司擔心免費試用期結束正好面臨年底購買旺季，原本免費到期後，用戶會退訂轉向其他競爭對手，因此祭出延長免費，希望藉此吸引用戶。
無論原因究竟是什麼，Apple 並未透露延長免費期限的原因，也沒有透露有多少使用者訂閱 Apple TV+，但根據《彭博社》報導，截至 2020 年 2 月，Apple TV+ 的訂閱者超過 1,000萬，但有分析師認為大多數 Apple TV+ 活躍用戶都是免費使用。
《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》
圖片及資料來源：MacRumors、AppleInsider、Variety
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言