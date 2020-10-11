美國國防部投入6億美元 將5G網路技術應用在軍事項目

美國國防部宣布，將投入6億美元資金將5G網路技術應用在軍事項目，其中包含藉由虛擬實境訓練，以及無人機與機器人等應用，同時也能藉由5G網路在戰事過程建立更快聯繫與資料傳輸管道。

而初期將會透過5個美國境內軍事基地進行5G網路技術應用實驗，分別位於加州聖地牙哥海軍基地、猶他州希爾空軍基地、華盛頓州路易斯麥克喬德聯合基地、喬治亞州奧爾巴尼海軍陸戰隊後勤基地，以及內華達州拉斯維加斯奈利斯空軍基地。

其中，位於加州聖地牙哥海軍基地將使用AT&T 5G網路資源，進行智慧倉儲與海軍部隊岸上設施間的物資運輸，並且將使用無人機、機器人與生物識別技術。在猶他州希爾空軍基地的實驗項目，則包含使空軍使用雷達系統與5G網絡服務以共享頻譜串接，並且使用與Nokia合作開發天線系統，同時導入與Ericsson合作的機器學習技術，藉此應用在偵查需求。

在華盛頓州路易斯麥克喬德聯合基地導入實驗項目中，將會使用AT&T 5G網路服務，搭配三星提供設備進行結合虛擬實境與擴增實境的作戰訓練。在喬治亞州奧爾巴尼海軍陸戰隊後勤基地導入實驗項目，則是與收納及維護軍用車輛的智慧倉庫應用有關，至於在內華達州拉斯維加斯奈利斯空軍基地採用實驗項目，主要聚焦在針對空中及太空空間的5G網路連接應用，同樣使用AT&T提供5G網路資源。

其他合作項目，還包含GE Research提供利用5G網路進行即時物件追蹤分析預測系統，以及Vectrus提供機器人感測及網路安全技術與Deloitte所提供自動化技術，另外也包含由BAH提供人工智慧技術等應用資源。

在先前市場看法裡，5G網路技術應用發展不僅用於推動全新產業發展與工業革命，同時也會帶動全新軍事應用發展，而美國政府自然也不會放過將新科技應用在軍事領域，透過此類技術持續強化軍事能力，以利維持軍事強國立場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》