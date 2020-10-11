「PlayStation之父」久夛良木健 投入機器人研發

有「PlayStation之父」稱號的久夛良木健，在2007年6月19日離開Sony體系之後，目前在位於東京的人工智慧新創公司Ascent Robotics擔任執行長，希望打造價格親民的機器人。

久夛良木健在2007年6月離開Sony體系後，曾任樂天、app開發商SmartNews、人工智慧技術公司GA Technologies的董事成員，並且在2018年擔任Ascent Robotics外聘董事，從今年8月26日正式擔任Ascent Robotics執行長，持有Ascent Robotics約22%公司股權。

同時，為了加快機器人研發，久夛良木健更以不拿任何薪水形式帶領Ascent Robotics發展，目標打造能安全運作，並且能與人類一同工作的機器人產品。

▲久夛良木健

目前Ascent Robotics已經與川崎重工合作打造裝載攝影鏡頭，以電腦視覺運作的機器人手臂，另外也與汽車業者合作自駕軟體。而Ascent Robotics的發展目標，則是希望能將自動駕駛與機器人協作應用整合，讓機器人能順利與人類一同工作。

在日前接受採訪時，久夛良木健表示機器人並不會奪走人類工作機會，而協助人類更容易完成工作，同時有更充裕能力布局全新發展，因此不認為機器人將使人類發展受限，反而是帶來更多機會。

不過，從目前技術發展來看，久夛良木健的目標顯然還有不少挑戰，目前包含Fanuc、ABB、Kuka在內自動化業者早已布局自動化機器人發展，但如自駕系統發展仍有不少限制，機器人技術也面臨不少瓶頸，例如避免讓機器人發生誤傷同時在旁工作的人類，或是如何與人類無縫協同作業，其實都讓不少自動化業者費盡心思設法解決，而目前在市場上推行的自動駕駛技術也還是會有無法正常判斷前方路況情況。

而在久夛良木健的看法裡，則認為這些問題將能逐一獲得改善。同時，久夛良木健也以當年在Sony推動PlayStation產品發展時所面臨挑戰為例，預期所面臨挑戰都能逐一解決。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》