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微軟解釋為何只開一個網頁 工作管理員卻有一堆「瀏覽器執行緒」

聯合新聞網 / T客邦

如果你有注意過Windows的工作管理員，你可能常常會發現一件很奇怪的事，就是你明明只有打開一個網頁，為什麼你的瀏覽器會出現了許多個執行緒行程？

微軟解釋為何你只看一個網頁，卻會發現系統會調用多個瀏覽器的執行緒行程

這對於很多Windows使用者來說，可能都是一個無解的謎，甚至懷疑自己的電腦是否中毒了。

不過，最近微軟官方在一篇技術文章中，說明了其實這是現代瀏覽器採用了多行程的架構所建構。也算是幫大家解開了這個疑惑。

這是來自微軟的Edge瀏覽器團隊的一篇文章，主要在說明Edge瀏覽器的多行程架構，但同樣的觀念Chrome瀏覽器當然也適用。

他們表示，Edge瀏覽器採用多行程架構，瀏覽器在工作時主要被分為幾個不同的行程：

瀏覽：這是主要的行程，負責視窗窗口和選項管理，控制瀏覽器的位址欄、前進 / 後退按鈕等框架、且要處理網路請求和檔案存取。

算繪：透過執行網站提供的程式碼，來控制一個網頁的呈現，能夠處理超文字標記語言（HTML）、級聯樣式表（CSS）、JavaScript 和圖像等內容。

GPU 運算：負責與圖形硬體相關的所有任務，比如加速圖形運算、並將處理器結果輸出到顯示器上。

實用功能：負責了影片播放、網路服務、資料解碼、以及集合管理，Microsoft Edge 可借此控制、管理、協調系統資源。

附加程式：負責了對各個附加程式的管理，每個行程的資源使用情況、以及同主行程 /算繪行程的溝通。

崩潰處理：如果瀏覽器發生崩潰，Crashpad Handler 能夠捕獲異常、並將錯誤報告傳遞，以查找問題和修復故障。

另外，出於可靠性和安全性的考慮，即便是同一網頁上的不同元素，也可能被分配了單獨的行程。這樣，即使是不慎被惡意軟體利用了一個算繪行程中的安全漏洞，也可避免其影響另一個行程。

行程間彼此隔離的另一個好處，就是能夠防止對另一個行程的「竄訪」，從而提升了瀏覽器的整體安全性，比如防止被網站的惡意廣告給獲取敏感資訊。此外，若 Web 應用程式、擴充程式發生了崩潰，也只會有小範圍受到波及（大部分標籤頁仍可正常執行），瀏覽器的整體可靠性卻有了大幅提升。

最後，這項特性可讓使用者更直觀地瞭解到每個行程的資源佔用，進而分析出哪個網站、擴充程式、或外加套件消耗了過多的資源。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

中毒 微軟 Edge 瀏覽器 Chrome

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