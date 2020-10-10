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對抗微軟、Google壓境 Slack讓線上協作溝通更直覺

聯合新聞網 / 楊又肇

在稍早線上發表會裡，Slack宣布在旗下協作工具增加與外部人士私訊溝通的Connect Direct Message，以及免寫程式即可在工作流程內導入外部應用服務的Workflow Builder，另外也將類似Instagram等服務的Stories功能，以及可立即加入留言的Push-to-Talk對講機功能，方便使用者透過不同方式溝通工作事項。

由於今年受到疫情影響，使得過往藉由線上協作辦公的需求越來越大，同時也形成各類協作工具服務競爭更為激烈局面。而受到微軟旗下Microsoft Teams、Google後續更名為Google Workspace的服務持續擴展，Slack顯然也必須進一步強化本身提供服務，以利提高競爭優勢。

在此次宣布增加功能裡，針對企業與外部合作夥伴聯繫溝通所增加的Connect Direct Message，將可直接建立隱私通訊，不像先前必須建立共同使用頻道才能進行聯繫。此項功能主要建立在既有Connect功能，讓企業能透過單一網路連結就能與外部聯繫對象快速建立連結，同時後續也能隨時關閉與外部私訊連結權限。

而此次更新內容也增加認證組織 (verified organization)機制，讓企業能更容易識別聯繫對象是否為真，避免有心人士假冒知名企業進行詐騙，同時管理者也能選擇開放預先同意經認證組織單位提出建立聯繫頻道請求。

不過，這幾項功能都要等到2021年年初才會正式推出。

其他功能部分，此次更新包含加入可讓使用者在無需額外編寫程式情況下，即可在工作流程導入外部應用程式服務，並且擴大與諸如Zapier、Datadog、Polly和PagerDuty等第三方工具整合，藉此讓使用者透過Slack進行工作內容協作時，可以在Slack服務內完成絕大多數的使用需求。

針對工作上需要簽名情況，Slack此次也與雲端電子簽章技術供應商DocuSign等服務合作，並且針對管理者、開發人員可在防火牆機制下開啟Socket模式，在避免暴露HTTP網址內容情況下維持接受訊息與活動內容，此外也將與諸如1Password、Box、Cisco Webex Meetings、Microsoft OneDrive、Polly、Salesforce、Workday等服務串接，這些功能預期會在2021年年初陸續上線。

為了強化線上協作便利性，Slack也宣布加入類似Instagram等服務的Stories功能，以及可立即加入留言的Push-to-Talk對講機功能，讓使用者能透過影音等方式加快工作聯繫效率，畢竟有些工作事項直接透過口頭說明、影片指示會更容易讓對方理解。

但此部份功能仍屬於實驗階段，Slack尚未確認具體開放使用時程。

另外，在此次更新也宣布Slack在韓國市場推出在地化版本，藉此讓韓國境內企業能更方便透過Slack服務進行工作協作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

韓國 Instagram 微軟 Google

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