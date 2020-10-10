Google讓使用者透過點按、視角移動等方式操作Google Assistant

Google宣布與Tobii Dynavox攜手合作，將Google Assistant數位助理服務整合至Tobii Dynavox旗下Snap Core First系列平板裝置與專屬app，讓使用者能透過螢幕點選等方式使用Google Assistant服務功能，進而操作家中智慧連網裝置。

Tobii Dynavox過去以打造眼球追蹤設備，同時也與諸多PC業者合作，將其技術應用在人眼注視位置識別，藉此對應即時追蹤視訊時的人臉位置，或是在遊戲中協助玩家更快切換視角等。

而Tobii Dynavox打造的Snap Core First系列平板裝置，則是針對有活動障礙等限制人士需求，提供可透過直接點選螢幕虛擬按鍵，或是透過識別眼睛注視位置進行互動，讓使用者能更簡單進行操作。

此次與Google合作，則是進一步將Google Assistant數位助理服務整合在Snap Core First系列平板裝置，以及專屬app內容，讓使用者能進一步串接Google Assistant數位助理服務所對應智慧連網裝置連動功能，例如透過點按按鍵即可啟用家裡的空氣濾清器，或是播放音樂內容，使用者即便無法發聲使用Google Assistant數位助理服務，依然可透過觸控點按方式進行操作。

Google在之前就已經開始構思將Google Assistant數位助理服務與更多物連網裝置整合，讓使用者能透過聲音以外方式進行互動，例如在NEST Hub上直接透過觸控操作模式，顯然就是Google Assistant數位助理服務額外互動模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》