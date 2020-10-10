Razer也推金融卡服務 提供更高遊戲消費回饋的「Razer Card」

繼日前推出旗下金融支付服務Razer Pay之後，Razer稍早也透過旗下金融服務公司Razer Fintech宣布與VISA合作，推出名為Razer Card的金融儲值卡，除了能以虛擬卡片形式使用，使用者也能額外申請實體卡片，並且可在消費過程獲得金額回饋。

目前Razer Card服務將先開放1337名使用者預先測試使用，之後才會正式對外開放申請。不過，目前僅限居住在新加坡地區用戶申請，但未來Razer也可能在其他地區提供此項服務。

Razer Card本質上是與VISA合作的金融儲值卡，因此並非信用卡或金融借記卡性質，但本身可透過數位卡片形式綁定app功能使用，或是另外申請實體卡片於一般消費通路使用。

特別的是，Razer Card實體卡片本身更在Razer標誌加入發光功能，相較其他卡片增加更多炫耀識別度 (?)，卡面則採用黑色設計，並且僅標記持卡人姓名，就連卡片晶片外露部分也以黑色鍍面呈現。

在消費使用方面，Razer Card提供一般購物即可獲得1%金額回饋，同時在Razer Store線上商店消費，或是購買Razer Gold點數則可獲得5%金額回饋，甚至在beta測試階段更提供高達10%的金額回饋。

另外，Razer更提供參與Razer Card服務beta測試者額外積分獎勵，當測試者完成特定項目任務即可累積積分，最高可獲得等同新幣2000元 (約新台幣43000元)的Razer產品，以及免費卡片升等服務。

目前Razer僅計畫在新加坡推行Razer Card服務，暫時未確認是否計畫在其他市場推行此項服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》