Google將Jacquard手勢操作功能 應用在Samsonite新款智慧背包
Google過去與Levi’s、YSL (Yves Saint Laurent)品牌合作，將特殊可水洗導電編織素材與布料結合，藉此對應觸控手勢的Jacquard項目，目前也應用在Samsonite新推出的Konnect-i智慧背包。
與先前攜手YSL合作Cit-E背包相同，Google與Samsonite合作的Konnect-i智慧背包，也是將觸控操作區塊設計在背包肩帶，同樣可對應觸控操作，分別支援向上、向下滑動，或是連點兩下，以及覆蓋四種基本操作手勢，藉此對應操作與背包配對連結的手機功能，例如切換播放音樂、接聽來電等功能，讓使用者能藉此減少持續觀看手機情況。
而當有來電或訊息時，則是會透過Jacquard連接器本體搭載燈光，或是透過震動方式提示，同時可連接手機對應操作功能，包含透過滑過背帶表面接聽電話、聆聽語音訊息，或是配合手機地圖導航提醒使用者轉彎，另外也能對應相機自拍，或是操作音樂播放功能。
就先前消息指出，Google已經著手規劃下一代Jacquard技術，並且將加入更多功能，但暫時還不會加入語音互動功能，主要還是因為Jacquard技術原本就是以觸控手勢互動為設計，若是要對應Google Assistant功能的話，勢必要以功能串接方式使用，例如透過手勢啟用手機Google Assistant服務，再讓使用者透過聲控方式互動。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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