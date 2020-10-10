傳AMD將收購可編程邏輯晶片製造商賽靈思 最快下週公布

相較NVIDIA近期宣布以400億美元收購Arm，市場目前則傳出AMD有意透過300億美元以上金額收購可編程邏輯晶片製造商賽靈思 (Xilinx)，同時最快會在下週公布具體消息。

目前AMD、賽靈思均未對此傳聞作任何回應，而市場傳聞則指稱此項交易已經進行一段時間，甚至曾經因為疫情影響而停滯，直到近期才再度重新洽談。

而從賽靈思目前市場估值計算，AMD提出收購價格有可能在300億美元以上，同時收購賽靈思取得進一步的可編程邏輯晶片製造能力，將有利於AMD在市場與Intel抗衡，同時也助於AMD在伺服器及邊緣運算市場發展獲得更大競爭優勢。

AMD近年藉由全新Zen架構與Ryzen處理器設計取得發展優勢，並且扭轉過往相比Intel處於劣勢局面，稍早更宣布推出採用台積電7nm製程、Zen 3架構設計的Ryzen 5000系列處理器，強調提供壓倒競爭對手Core i9-10990K效能，同時也預告將在10月28日揭曉市場傳聞「Big Navi」的Radeon RX6000系列顯示卡。

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