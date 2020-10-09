脫歐與疫情影響 動視暴雪裁撤位於法國凡爾賽的分公司據點

法國世界報 (Le Monde)報導指稱，動視暴雪 (Activision Blizzard)將關閉位於凡爾賽的法國分公司據點。

而依照彭博新聞報導表示，動視暴雪原本計畫將法國分公司員工一半比例移轉至英國倫敦，但後續因為新型冠狀病毒疫情，加上英國日前脫歐情況，最終決定將法國分公司關閉。

在原本配置中，位於凡爾賽的法國分公司主要負責暴雪相關業務，負責包含市場行銷、遊戲客服、內容在地化，以及動視暴雪在歐洲市場發行遊戲相關推廣項目，而在去年初的員工人數約達400人。

因應此項調整，動視暴雪在去年底便預先告知將會裁撤法國分公司400個職位中的134個，並且確保被裁撤員工均獲得補償，但此次宣布關閉法國分公司則尚未透露實際受影響員工人數，以及是否協助受影響員工移轉到其他工作位置。

除了關閉位於凡爾賽的法國分公司，動視暴雪日前也關閉位於海牙的分公司據點，顯然受到疫情影響而不得不關閉部分辦公據點，以利維持本身營運。

雖然過去暴雪併入動視體系，成為現今的動視暴雪後，依然維持既有暴雪娛樂獨立發展模式，但從近年發展來看，其實不難發現動視在某些程度已經逐漸主導暴雪娛樂營運走向。

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