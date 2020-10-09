刻意隱瞞「數千萬美元」加密貨幣收入 McAfee創辦人因逃稅遭逮捕
近年來始終有不少爭議的McAfee創辦人John McAfee，近期因逃稅問題而遭逮捕，並且面臨最高5年有期徒刑，以及因未提交納稅申報將被判最高一年有期徒刑與10萬美元罰金。
依照美國司法部說明，John McAfee日前已經在西班牙地區被捕，同時依照美國稅務部聲明，指其在2014年至2018年間因擔任推廣加密貨幣推廣、顧問，並且透過紀錄片推銷個人生涯故事，以及藉由演講、出售版權等方式獲取數百萬美元收入，而此部份還不包含John McAfee從McAfee獲得收入。
另外，美國證券交易委員會更指控John McAfee刻意隱瞞透過推廣ICO首次發行加密貨幣獲取收入，其中包含作為報酬、價值高達1160萬美元的比特幣及乙太幣，以及價值達1150萬美元的其他加密貨幣，甚至利用他人名義購買遊艇、汽車及房產，而所有收入均以他人名義金融帳戶存放，因此有逃避納稅義務情況。
在相關指控中，John McAfee的私人保鏢Jimmy Watson Jr.則被控訴協助操作加密貨幣轉讓及兌換事宜。
不過，目前John McAfee所創立的McAfee，目前從Intel體系脫離，並且轉由私募股權投資公司TPG Capital與Thoma Bravo持有51%股權之後，因此早已不屬於John McAfee個人資產。
同時，在過去與Intel達成和解共識中，只要John McAfee不在網路安全或安全相關產品、服務以個人名字註冊新公司名稱，基本上都能保有使用個人名字權益，例如不能以個人名字申請諸如「John McAfee Privacy Phone」、「John McAfee Global Technologies」等公司名稱，但依然可透過個人名字作為宣傳、推廣。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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