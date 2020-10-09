郭明錤分析華為可能採「拆分榮耀品牌」擺脫美禁令 但有這風險

隨著美國禁令持續打壓華為情況下，天風國際分析師郭明錤在報告中認為華為將可能採取拆分榮耀品牌，使其以完全獨立自主形式運作，藉此擺脫美國禁令限制。

依照郭明錤分析看法，若榮耀品牌能從華為體系拆分獨立，不僅能持續維持榮耀品牌在市場經營價值，同時也能透過獨立原物料供應管道維持運作，另外也能以榮耀品牌布局高階旗艦機種。

在目前組織結構下，雖然榮耀獨立於華為品牌運作，但實際上在產品定位仍受限華為鎖定高階旗艦產品，而榮耀則是主攻中階與入門機種，甚至在原物料供應部分則是共用相同管道資源。

不過，若將榮耀拆分獨立，意味未來華為品牌定位可能會連帶受影響，同時即便將榮耀從華為體系拆分，依然有可能面臨美國政府以影響國家安全為由施壓。

另一方面，華為是否願意將榮耀品牌拆分也會是關鍵，畢竟在這樣的變動下，未來或許會出現榮耀品牌力道壓過華為情況，因此華為也可能顧及原本品牌影響力，因此不會做出這樣的決定。

只是在美國禁令影響之下，同時布局HMS服務與發展鴻蒙作業系統仍未有起色情況下，華為勢必要重調整市場發展策略，否則在目前難以在市場伸展，原本市佔將逐漸被OPPO、vivo、小米等中國手機品牌蠶食。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》