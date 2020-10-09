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Arm強調不會與NVIDIA共享客戶機密 更不會提前透露未來產品規劃

聯合新聞網 / 楊又肇

依照Arm說明，未來即便被NVIDIA收購，將維持確保客戶機密機制，不會將此類資訊提供給NVIDIA，同時也保證NVIDIA不會提前知曉Arm未來產品規劃走向。

日前證實由NVIDIA以近400億美元價格收購Arm時，曾有不少市場看法擔心將影響Arm與既有客戶合作關係，同時也可能造成NVIDIA在市場發展更有利局面。

不過，依照Arm智慧財產權部門總裁Rene Haas說明，在Arm制度下將確保合作客戶商業機密安全，即便公司由NVIDIA收購，這些資料也不會提供NVIDIA使用，甚至NVIDIA也不會提前知曉Arm未來產品規劃細節。

而在NVIDIA先前聲明裡，同樣也強調不會因為此次收購改變Arm既有營運與對外合作模式，同時也不會干涉Arm營運方向。除此之外，NVIDIA也強調維持Arm獨立運作，本身與Arm之間雖然仍會有部分技術整合，但並不會主導Arm未來發展規劃。

此外，NVIDIA也說明不會因為收購Arm而加入CPU產品設計競爭，本身依然會維持以GPU加速布局發展，同時也透露未來將使旗下GPU技術與Arm技術整合，藉此創造更大效益。

但市場看法仍擔心NVIDIA收購Arm之後，將會漸漸改變原本Arm營運模式，因此也有不少業者開始考慮採用開源設計的RSIC-V架構，避免未來可能因為Arm架構使用模式改變而受影響。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

NVIDIA Arm

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