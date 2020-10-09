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美政府考慮禁用支付寶、微信支付？恐引發陸對美企「報復潮」

聯合新聞網 / 楊又肇

繼日前證實對中芯國際實施技術出口限制禁令後，美國政府再度傳出準備限制自阿里巴巴拆分獨立運作的螞蟻集團，以及騰訊所提供支付服務平台。

依照彭博新聞報導指稱，美國政府認為螞蟻集團與騰訊旗下支付服務平台有可能危害國家安全，因此有可能會在近期內做出限制。而另一方面，有消息看法則認為美國政府擔心由中國企業主導全球支付服務發展，因此可能藉由禁令限制其發展。

由於支付服務平台運作背後也會使用個人資訊，因此美國政府也可能藉題發揮指其影響國家安全，例如指稱中國政府可能以此獲取美國用戶個資與銀行資訊。

在此之前，騰訊旗下WeChat服務 (海外版微信)就曾被指控涉及危害美國國家安全，因此被列入境內禁用服務名單，但後續因為法院認定美國政府作法違反言論自由，因此裁決禁用命令違反憲法。不過，美國司法部後續表示將提出上訴。

螞蟻集團提供支付寶，以及騰訊微信所提供微信支付服務，目前已經在全球多數市場提供運作，包含在美國境內多數商圈、消費通路也都接受使用這兩項支付服務消費，因此未來美國政府若下令禁止這兩項支付服務，勢必會造成不少旅外中國用戶不便，同時也可能影響螞蟻集團與騰訊在金融交易所產生獲利，進而連帶影響已經向螞蟻集團、騰訊投資的美國企業。

而在美國政府逐漸縮緊對中國企業制裁與限制，或許接下來也會引發中國政府對此不滿，進而向在中國境內發展的美國企業展開報復限制。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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