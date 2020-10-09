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標榜雙位數效能提升 AMD揭曉採Zen 3架構的Ryzen 5000系列處理器

聯合新聞網 / 楊又肇

在先前預告後，AMD在稍早線上發表活動正式揭曉採Zen 3架構設計的Ryzen 5000系列處理器，分別推出採12核、24執行緒的Ryzen 9-5900X，以及採8核、16執行緒的Ryzen 7-5800X，另外也推出採6核、12執行緒的Ryzen 5-5600X，甚至推出採16核、32執行緒的Ryzen 9-5950X。此外，AMD也再次預告將在10月28日揭曉以「Big Navi」為稱的Radeon RX6000系列顯示卡，強調在遊戲與內容創作應用需求提供充足運算效能。

依照AMD說明，採用Zen 3架構設計的Ryzen 5000系列處理器將會在今年11月5日正式供貨，其中Ryzen 9-5900X建議售價為549美元、Ryzen 7-5800X建議售價為449美元，而Ryzen 5-5600X建議售價則是299美元，另外標榜在內容創作、遊戲應用效能均超越競爭對手Intel Core i9-10900K的Ryzen 9-5950X，建議售價則是799美元，同樣會在11月5日供貨。

而在此次發表會上，AMD也確認被稱為「Big Navi」，並且具備硬體端執行即時光影追跡效果的新款顯示卡，將會以Radeon RX6000系列為稱，預計在今年10月28日正式揭曉。

此外，AMD也進一步強調下一代Zen 4架構已經在設計階段，將會採用5nm製程打造。

依照AmD說明，Zen 3架構是以7nm製程打造，沒意外 應該也會是採用台積電7nm製程設計，相較前一代Zen 2同樣採7nm製程打造，由於製程技術精進，使得Zen 3架構在IPC (instruction,每時脈執行指令數)比Zen 2架構增加19%，同時在電力使用效率也更為精進。

以此次公布的Ryzen 9-5900X為例，在CineBench R20的單核心測試裡，便以631分結果壓倒Intel Core i9-10900K在相同測試所得到544分結果。

在Zen 3架構中，AMD在處理器單ㄧDIE採用最高8核心設計，同時讓所有核心共用32MB L3快取記憶體，相較先前僅在單一DIE採用最高4核心，並且共用16MB L3快取記憶體的設計，將可讓處理器配置更為精簡，例如要實現Ryzen 9-5900X的12核設計，或是Ryzen 9-5950X的16核設計，僅需配置兩組DIE，不像過往可能需要使用到四組，才能實現16核設計。

這樣的設計，自然也有助於多核協作效率提升，同時也能對應更高運作時脈，例如相比Zen 2架構設計，在Zen 3架構中的遊戲執行表現約可提高20%比例，同時也讓Ryzen 9-5900X能用Intel Core i9-10900K抗衡，甚至在Ryzen 9-5950X效能表現有更進一步輾壓成果。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Ryzen AMD 處理器

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