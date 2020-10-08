印度上架的app 可延後至2022年4月再採用Google付費機制

Google稍早說明，所有在Google Play Store上架App從2021年9月後，都必須採用Google付費機制。不過，唯獨在印度地區的Google Play Store上架app例外，可以延後至2022年4月再納入Google付費機制。

此項調整，是Google為了推動印度境內在地新創服務發展，藉由免收30%的app內交易獲利分潤，讓印度境內推廣使用的行動支付服務Paytm、Razorpay，以及線上社群服務 ShareChat與線上電商服務IndiaMART，或是運動賽事影音服務Dream11均可在此優惠條款下成長。

不過，Google也並非無條件讓所有印度境內推行app進行推廣，例如日前Paytm頻繁地在app內宣傳賭博相關服務，後來也遭Google提出警告，並且將app從Google Play Store移除，直到Paytm做出調整才使其恢復上架。

Google在先前說法表示，過去一年已經有高達97%提供交易內容的app導入Google提供交易機制，讓使用者能以簡單、直覺且安全方式完成app內付費交易，藉此購買數位內容服務，或是遊戲內的虛寶、點數內容，同時僅3%比例不到的app仍維持採用自有交易機制，或是透過第三方交易機制完成付費。

而近期重申Google在app內付費機制的要求，並且說明從明年9月之後，所有在Google Play Store上架的app，都必須採用Google付費機制，意味所有在app內付費項目，都必須透過Google提供機制完成交易，同時也代表將由Google收取獲利金額的30%，藉此作為平台營運維護所需費用。

相比蘋果嚴格規範情況，Google過去以來其實都僅是鼓勵開發者採用其app內付費機制，並未強烈規範開發者必須配合，除非開發者採取方式影響過大才會有所限制。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》