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帶領台灣Yahoo走過20年 Verizon Media國際事業董事總經理鄒開蓮年底卸任
Verizon Media宣布，自2000年加入台灣Yahoo擔任總經理，並且經歷奇摩、無名小站與興奇購物收購，後續與公司一同轉入Verizon體系，並且升任Verizon Media國際事業董事總經理的鄒開蓮 (Rose Tsou)，確定將在今年底轉任策略顧問，並且卸下第一線領導職務。
鄒開蓮從2000年加入Yahoo擔任台灣區總經理，先後經歷Yahoo收購奇摩、無名小站與興奇購物等發展，並且在2007年開始職掌北亞區業務，在2010年更升任亞太地區主管，負責推動媒體內容布局、廣告業務發展，以及推動電商業務等任務。
而在美國電信業者Verizon收購Yahoo網路事業，並且與AOL合併成為Oath體系，更在後續更名Verizon Media之後，鄒開蓮則是升任國際事業董事總經理，負責美國、加拿大地區以外的全球業務發展。
未來鄒開蓮轉任策略顧問後，Verizon Media表示將持續借重其經驗推動企業營運進程，同時也使Verizon Media台灣繼續扮演在全球及亞太區重要布局角色，並且落實未來策略執行與發展。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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