數位化形式Snapdragon技術大會12月登場 預計揭曉S875處理器

儲存大戰正在激烈進行中，固態硬碟憑藉其超快的速度和不斷下降的價格佔據了上風。而傳統硬碟廠商，目前在每GB價格方面仍然保持著優勢，並且廠商們努力向十片式設計轉變。雖然它們的速度趕不上像三星980 Pro這樣每秒可以達到7GB的速度，但廠商們卻越來越有創意地在同樣的容量中擠壓出更多的容量。

2020-10-06 12:47