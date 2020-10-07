G Suite換上Google Workspace全新名 更增品牌識別效果

Google副總裁Javier Soltero宣布，全新整合雲端協作工具資源的Google Workspace從即日起正式上線，而此項服務將取代既有G Suite服務，讓Google此項服務能有更高識別效果。

更換為全新識別品牌的Google Workspace，將會在未來幾個月內擴大服務使用範圍，並且將換上全新操作介面，同時加入包含連結內容預覽，以及透過「@」提及他人時，可透過跳出視窗提示建議操作內容的智慧方塊功能，未來也將加入可在聊天室內直接建立文件功能，讓使用者可透過Google Workspace加快協同工作效率。

另外，未來在Google Meet功能也能在文件、試算表與簡報介面中以子母畫面形式顯示，方便使用者在文件編輯流程也能配合視訊會議內容確認工作事宜。

隨著G Suite品牌以Google Workspace名稱取代，未來包含Gmail、Google Drive、Google Calendar、Google Meet等服務也會換上全新四色品牌標誌，藉此讓品牌識別更為統一。

而如同先前Google開放一般非營利使用者、教育機構也能使用G Suite服務基本功能，在此次品牌更新之後，依然維持相同服務，其中非營利使用者依然可使用Google Workspace基礎服務，而原本G Suite教育版服務使用者則可繼續使用諸如Google Classroom、作業、Gmail、Google Calendar、Google Drive、Google Docs等工具。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》