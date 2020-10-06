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英國官方統計一天暴增16000名新冠病例 原因竟是Excel的一個問題導致漏報

聯合新聞網 / T客邦
Excel軟體示意圖。 圖／Ingimage
Excel軟體示意圖。 圖／Ingimage

上週末在英國新冠肺炎的陽性病例官方統計數字突然一夜間增加了16000例。嚴格講起來，應該說英國政府「找回」了這16000名病例。而這些背後的因素，竟是Excel的問題所造成的。

根據英國政府解釋，因為政府的疫情資料庫的病例數據，一直都是新增在Excel電子表單中，結果儲存的資料超過了Excel表格行列數的上限，導致後來的資料都沒有進一步更新。因此，在9月25日至10月2日期間，約有15841宗個案沒有上傳至政府疫情數據庫。

由於這些數據不僅被用於統計，這些資料也是是否要封鎖疫區的依據，因此，在這段期間造成了官方對疫情認知的不準確。當地公共衛生局為此受到指責，一位官員回應說：「他們發來數據時，我們就會上報，但問題在於我們沒有得到有效的數據。」

解決了這個問題後，10月3日凌晨1點前，所有未處理的病例都被立即轉移到接觸追蹤系統，並進行了全面的公共衛生風險評估，以確保未處理的病例被優先有效地進行接觸追蹤。

而目前他們決定將數據分開儲存在多個Excel文件中，以防止問題再次發生。

要多少筆病例才能超出Excel工作表的上限？事實上，微軟的Excel在不同版本中，工作表的行、列限制都不大一樣。

在Excel 1997 和Excel 2003 中，工作表的大小僅為256 列× 65,536 行。當時的副檔名為XLS。

到了Excel 2007 、 Excel 2010 和Excel 2013 中，工作表的大小為16,384 列× 1,048,576 行，當時的副檔名就改為我們現在常見的XLSX。

而依照媒體來披露，英國還是採用了XLS格式來儲存檔案，因此為舊的版本，而且，根據BBC的報導，由於每一筆個案都還會儲存用到十幾行的資料，因此實際上每一個Excel工作表並不能真的用到儲存65,536 個病例，數量還會更少。

英國當地的專家表示，「即使是一個高中學過電腦的學生，也會知道有比XLS更好的格式替代品存在。」

新聞來源：bbc

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

Excel 英國 新冠肺炎 疫情 Office

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