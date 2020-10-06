安卓應用安裝量大爆發！但App Store營收是Google Play兩倍

根據數據調查公司 Sensor Tower 所發布的最新數據顯示，2020 年第三季度，美國 Apple 公司的 App Store 商店產生的收入再次幾乎是 Google Play 商店的兩倍。

上季 App Store 營收是 Google Play 兩倍

Sensor Tower 援引自己的 Store Intelligence 解決方案的初步估計，報告稱全球消費者在 App Store 上應用內購買、訂閱和一次性應用購買的支出上升到 190 億美元，同比成長 31%。相比之下，Google 的 Play Store 同期成長 34%，淨賺 103 億美元。整體來看，兩個應用商店營收比去年的 222 億美元多出 32%，而安裝量成長 23.3%，達到 365 億。

一如既往，Apple 拿下全球中的大部分營收，而且是在新型冠狀病毒大流行期間安裝量大大減少的情況下實現的。App Store 達到了 2.5% 的成長，估計有 82 億的安裝量，而 Google Play Store 的成長則蓬勃發展，有 283 億的安裝量，同比成長 31%。儘管首次安裝量大增，但作為一個賺錢平台，Android 還是遠遠落後於 iOS。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》