庫克獲一億美元限制性股票 代價是為蘋果賣命到2025年

根據 Apple 公司向美國證券交易委員會提交的文件顯示，Apple 執行長提姆·庫克 (Tim Cook) 本週獲得了 667,974 個限制性股票單位或 RSU (Restricted Stock Unit)，按 Apple 當前價格計算，價值超過 7,600 萬美元。 RSU 的前半部分將在 2023 年、2024 年和 2025 年以三分之一的速度遞增歸屬，因此 提姆·庫克將從 2023 年開始每年 4 月獲得 111,329 股。

如庫克續任蘋果執行長將獲限制性股票

這些基於業績的 RSU 限制性股票單位計畫於 2023 年 10 月 1 日歸屬。報告了限制性股票單位的"目標"數量。根據 Apple 公司自 2021 財年第一天起至 2023 財年最後一天止的相對總股東回報率，目標單位數量的 0% 至 200% 之間的業績獎勵。

在 Apple 前執行長賈伯斯去世，提姆·庫克接任執行長，簽訂了十年期的合約，將於 2021 年到期。這些 RSU 作為庫克和 Apple 主管的獎金補償，將鼓勵員工至少在 2025 年之前留在公司。

Apple 表示，提姆·庫克在擔任首席執行長時帶來了無與倫比的創新和專注，並展示了以價值觀和誠信為導向的意義。近十年來，我們首次向提姆·庫克授予新的股票獎勵，該獎勵將隨著時間的推移而歸屬，以表彰他的傑出領導力，並在他將這些努力發揚光大的同時，對 Apple 的未來抱有極大的樂觀。

《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》